ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام: أعتذر لكم .. وهقرب من ربنا

24 أغسطس 2019 - 07:40 ص

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتزال العمل الفني والإعلامي ، مؤكدة أنها ستتفرغ لحياتها الأسرية ، وتربية أبنائها.



وقالت ريهام في فيديو عبر حسابها بـ"فيس بوك" : ""بما إن هناك حملة ممنهجة من خلال المواقع اللي بتنزل كل 3 دقائق حاجة من الصبح تقوّم بيها الناس عليّ، فمجرد أن يقرأ أحد أنني أهنت الناس البدنية ومرضى السمنة، وبما إننا شعب بيكسل يقرأ ويشوف، فبيصدق على طول ويزيط مع الزيطة ومش مهم بقى الست دي حالها وعيالها".

وأضافت :" مش مهم بقى.. مش مهم نكذب ونصدق الكذبة.. المهم إن أي حد ساهم في وقفي النهاردة من الصحفيين والمواقع هم ناس بتكذب لأني مقلتش ولا حاجة.. والله العظيم ما قلت ولا حاجة.. كل الناس اللى بتكتب تعليقات تحت الأخبار في المواقع واضح إنها سامعة وحافظة مش فاهمة".

وأردفت: "مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ200 و250 كيلو".

و تابعت : "أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد.. ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة على مريض السمنة كل حاجة هو الضغط، وأنا بقالي 16 سنة مضغوطة".

واستطردت: "جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. 16 سنة بخدم الناس بس ونايمة بفكر مين عايز فلوس.. مين عايز كيس دم، ومعملتش فلوس وكانت نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى، عمري ما تربحت مرة ولا أخدت فلوس مرة.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة".

وأكملت : "الناس اللي بتقول أنا غلطت كام مرة.. أنا عمري ما غلطت ولا مرة.. لكن عشان ببقى ناجحة قوي ومسمعة قوي بتحارب، زي الواحدة اللي راحت أجرت لي واحدة وخدوا فلوس قد كده وتطوير واترميت في السجن 45 يوم ظلم.. لو أرجل راجل في الدنيا ميستحملش اللي استحملته نصف ساعة.. أنا اتبهدلت واتظلمت.. أنا عايزة أعيش حياتي كويس.. أنتم خدمتوني النهاردة، كل واحد علق تعليق مش كويس، واللي ألّف تأليفة أنا ما قلتهاش، لأنكم فوقتوني وعرفتوني إني لازم أعيش لنفسي وأولادي.. كفاية كده".

وأضافت: "كفاية بهدلة بقا.. الواحد لازم يعيش بكرامة، وإحساس الظلم ده وحش قوي، كفاية بقا تعبت، خلاص بقا".

ووجهت رسالة للكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن قائلة: "كابتن أحمد حسن مامتك زي القمر وكل حاجة محدش قال إنها مش زي القمر، لكن واضح إنك ماتفرجتش على الحلقة أنت كمان وزيطت مع الزيطة وهيصت مع الهيصة.. هي زي القمر وممكن تبقى زي القمر أكتر لو خست.. مينفعش تشجعها على إنها تبقى تخينة عشان الضغط والكوليسترول ورجلها مش هتقدر تمشي عليها ونفسها تقيل، اسألها هي.. هو ده اللى أنا كنت عايزة أغيره".

و واصلت:" بيقولوا أنتم حلوين وزي القمر كده، لكن ده غلط لأنه بيتعبهم، أنا كنت منهم لكن كنت بعالجهم، لازم يمشوا صح ويحبوا الحياة وينعموا بالنعم اللى ربنا أداهالهم لأن التخت بيموتها عندهم".

وقالت:" أنا ما قلتش حاجة عن التخان، كل ده تأليف وظلم بس انتم خدمتوني وأنا مش راجعة تاني، أنا اتوقفت 30 مرة، وأول مرة أقول كده.. أنا مش راجعة تاني، لأن عندي حاجات اهم أعملها.. ربنا وبعدين ولادي.. بشكركم جدا كل واحد ساهم في وقفي، بشكر جمهوري اللى هيفضل يدعيلي طول عمره، هتوحشوني وانتم عارفين أنا عملت ايه وده يكفي".

واختتمت: "كل الناس اللى بتدخل على المواقع من غير ما تشوف يقولها بلاش تقطع فيّ..ولا أقولك قطّع أنا محتاجة حسنات أكتر وأكتر ".