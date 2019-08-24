طه إسماعيل يفجر مفاجأة مدوية عن تدريب جوزيه لـ"الأهلي"

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - عن فرص البرتغالي مانويل جوزيه في العودة للأهلي.
وقال "إسماعيل" في تحليله لمباراة الأهلي و "اطلع برة" : "ليس معنى أن شخصا نجح في مرحلة معينة أنه يصلح لكل المراحل".
وأضاف: "جوزيه خرج من الأهلي ودرب في أماكن أخرى لكنه لم ينجح .. انظر لحجم اللاعبين الذين كانوا يلعبون في عصر جوزيه ، وقارنهم باللاعبين الحاليين".
وتأتي تصريحات "إسماعيل" لتلمح بأن "جوزيه" خرج من الترشيحات النهائية للمدربين المحتملين في الأهلي.
ظهر12:02 م
فجر
04:03
شروق
05:31
ظهر
12:02
عصر
15:39
مغرب
18:33
عشاء
20:03