طه إسماعيل يفجر مفاجأة مدوية عن تدريب جوزيه لـ"الأهلي"

24 أغسطس 2019 - 07:28 ص

كشف الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - عن فرص البرتغالي مانويل جوزيه في العودة للأهلي.



وقال "إسماعيل" في تحليله لمباراة الأهلي و "اطلع برة" : "ليس معنى أن شخصا نجح في مرحلة معينة أنه يصلح لكل المراحل".



وأضاف: "جوزيه خرج من الأهلي ودرب في أماكن أخرى لكنه لم ينجح .. انظر لحجم اللاعبين الذين كانوا يلعبون في عصر جوزيه ، وقارنهم باللاعبين الحاليين".



وتأتي تصريحات "إسماعيل" لتلمح بأن "جوزيه" خرج من الترشيحات النهائية للمدربين المحتملين في الأهلي.



