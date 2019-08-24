طه إسماعيل يفجر مفاجأة مدوية عن تدريب جوزيه لـ"الأهلي"

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الرياضة

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جوزيه

كشف الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - عن فرص البرتغالي مانويل جوزيه في العودة للأهلي.

وقال "إسماعيل" في تحليله لمباراة الأهلي و "اطلع برة" : "ليس معنى أن شخصا نجح في مرحلة معينة أنه يصلح لكل المراحل".

وأضاف: "جوزيه خرج من الأهلي ودرب في أماكن أخرى لكنه لم ينجح .. انظر لحجم اللاعبين الذين كانوا يلعبون في عصر جوزيه ، وقارنهم باللاعبين الحاليين".

وتأتي تصريحات "إسماعيل" لتلمح بأن "جوزيه" خرج من الترشيحات النهائية للمدربين المحتملين في الأهلي.

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