نجم الاهلي يرتكب واقعة مشينة .. وقرار بالاستغناء عنه

24 أغسطس 2019 - 07:01 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن واقعة مشينة تسبب فيها أحد نجوم الأهلي الكبار.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "وليد أزارو اشتبك مع أحد المشجعين المشاهير للنادي الأهلي .. الرجل كان يحضر تدريبات الفريق .. و رأى أزرو يضيع هدف سهل في التدريبات ، فعلق قائلا (حتى دي كمان بتضيعها) .. ليذهب له وليد أزارو ويقوم بسبه بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ".



وأضاف: "هذه الواقعة تم إيصالها لرئيس النادي محمود الخطيب فور حدوثها قبل مباراة بيراميدز .



وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أوصت بالاستغناء عن أزارو والتعاقد عن مهاجم آخر.



