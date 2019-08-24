  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:12 ص
بحث متقدم
الحرب التجارية بين أمريكا والصين

حرب تجارية كبرى تستعر بين الولايات المتحدة والصين

توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن حادث معهد الأورام

الإعلامية ريهام سعيد

"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي

سلع غذائية

خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

مختار نوح

"نوح" يروى حكايات استيلاء التكفيريين على محلات الذهب فى 40 عامًا

الاهلي

الأهلي يكتسح "اطلع برة" بـ9 أهداف في دوري الأبطال

أرشيفية

حلم الزواج بأجنبية يتحول لمآسٍ داخل محاكم الأسرة

أرشيفية

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في «القوة الجوية»

أرشيفية

المعركة مستمرة.. الفساد يضرب صفوف جماعة الإخوان

أرشيفية

والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

هيئة الانتخابات التونسية.. "القروي" لا يزال مرشحا للرئاسة

عرب وعالم

تونس
تونس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الانتخابات التونسية تستقر على 26 مرشحًا

#

تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

#

موظف سابق بالقصر الرئاسي يترشح للرئاسة التونسية

#

هيئة الانتخابات التونسية تكشف موعد بدء الترشح للرئاسة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، مساء الجمعة، أن نبيل القروي لا يزال مرشحا لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكما قضائيا باتا.
جاء ذلك في تصريحات لـ"بفون"، لراديو "شمس اف ام" الخاص، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف "القروي"، على "خلفية قضية متعلقة بتبيض أموال".
وقال بفون: "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا المترشح (القروي) يبقى مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
وأضاف: "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان سيتواصل الإيقاف التحفظي الى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدا المساواة بين المترشحين".
واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال " دون إضافة أي تفاصيل عن هذه التدابير.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وقالت الداخلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولّى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني الجمعة (..) إيقاف المعني بالأمر".
وأضاف البيان أن التوقيف تم "بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه (القروي)، حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بـ(مدينة) المرناقية".
من جهته قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، مساء الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات، بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.
من جهة اخرى اوضح الحرشاني أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام.
وفي 12 يوليو، أعلنت هيئة الدفاع عن "القروي" أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
ونبيل القروي، هو المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ويتزعم حالياً حزب "قلب تونس "، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن تأسيسه مؤخرا دون أن يُعرف له توجه حتى الآن.
ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، تخلى القروي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، عن رئاسة جمعية خيرية، حتى لا يتعارض مع القانون الانتخابي الذي يمنع مسؤولي الجمعيات من ممارسة السياسة.‎ -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر
» بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي
» تونس.. الجمارك تفتّش نجل السبسي بالمطار
» إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة
» الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم
» رسالة مؤثرة من الملك سلمان للمصاب باعتداء في اسطنبول
» تلاسن بين «ريهام سعيد» و«زينة» يتطور إلى خوض في الأعراض

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد