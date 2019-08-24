تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بأمريكا

ذكرت مؤسسة بيكر هيوز للاستشارات والخدمات النفطية،، اليوم الجمعة ، أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي تراجع بشدة ليفقد 19 منصة خلال أسبوع ويصل إلى أقل مستوى له منذ نحو عامين. وأوضحت مؤسسة بيكر هيوز أن إجمالي عدد منصات النفط والغاز في البلاد بلغ خلال الأسبوع الحالي 916 منصة، بانخفاض قدره 128 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي .
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن "بيكر هيوز" القول إن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض خلال الأسبوع بواقع 16 منصة مقارنة بالأسبوع الماضي إلى 754 منصة، في حين تراجع عدد منصات الغاز بمقدار 3 منصات ليصل عددها الإجمالي إلى 162 منصة.
وتراجع عدد منصات النفط خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي بمقدار 106 منصات، في حين تراجع عدد منصات الغاز خلال الفترة نفسها بمقدار 20 منصة.
يذكر أن عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.