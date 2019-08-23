» بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي

أعلنت الرئاسة الأوروغوايانية، إصابة رئيس الدولة تاباري فازكويز بسرطان الرئة.



وأضاف بيان صادر عن الرئاسة، أن "فازكويز" خضع لإجراء خزعة طبية في الرئة اليسرى.

وأضاف بيان صادر عن الرئاسة، أن "فازكويز" خضع لإجراء خزعة طبية في الرئة اليسرى.

وأعلن الأطباء قبل يومين، اكتشاف ورم في الرئة اليسرى للرئيس فازكويز، يعتقد أنه سرطاني.

وأعلن الأطباء قبل يومين، اكتشاف ورم في الرئة اليسرى للرئيس فازكويز، يعتقد أنه سرطاني.