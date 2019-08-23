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مسؤول بـ"منظمة التحرير":

اعتداءات إسرائيل تستفز الشباب الفلسطيني

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فلسطين
فلسطين

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اعتبر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، تستفز مشاعر الشباب الفلسطيني، وتدفعهم لتنفيذ عمليات فردية.
وفي حديثه للأناضول، الجمعة، قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة في القدس، واستمرار البناء الاستيطاني، وتواصل هدم المنازل، يستفز مشاعر الفلسطينيين لتنفيذ عمليات لا تقف خلفها قوى سياسية".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سبق أن حذر الحكومة من أن "الإجراءات الاستيطانية والاقتحامات وقرصنة الأموال، سيعيد الأوضاع للانفجار".
وطالب رأفت المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف كل اعتداءاتها بالضفة والقدس، ووقف عمليات التهويد وبناء الوحدات الاستيطانية.
وأردف: "سنلجأ لكل المؤسسات الدولية لاتخاذ قرارات جديدة تلزم إسرائيل بوقف كل خطواتها غير الشرعية".
يأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطنة يهودية، الجمعة، متأثرة بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.
وأصيب في التفجير مستوطنان آخران، حسب الجيش الإسرائيلي. -

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