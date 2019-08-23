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الجزائر.. إقالة مسؤول حكومي إثر مصرع 5 أشخاص بحفل غنائي

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أقالت السلطات الجزائرية، الجمعة، مدير هيئة حكومية كانت وراء تنظيم حفل لمغن شهير، ليلة الخميس، خلف مصرع 5 أشخاص في حادثة تدافع.
وأفاد التلفزيون الرسمي، أن رئيس الوزراء نورالدين بدوي، أنهى مهام حسين بن شيخ، مدير ديوان حقوق المؤلف (حكومي) "بعد إخلاله بالواجبات المنوطة به".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة، فتح تحقيق في وفاة 5 أشخاص وجرح آخرين، خلال حفل مغني شهير، ليلة الخميس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء التدافع، الذي وقع أمام "ملعب 20 أوت" بوسط العاصمة الجزائر، الذي شهد توافد آلاف لحضور حفل للمغني الجزائري سولكينغ.
وأوضحت المصادر، أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى "مصطفى باشا" (حكومي) بالعاصمة.
وسولكينغ، مغني جزائري سطع نجمه بفرنسا بعد أن دخلها عبر الهجرة غير النظامية قبل سنوات.
ويملك سولكينغ، شهرة واسعة في أوساط الشباب خاصة في المغرب العربي، وعرف بأغنية "الحرية"، التي رددها شباب الحراك في الجزائر كثيرا منذ أشهر.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن التدافع حدث قبل بداية الحفل، وتردد سولكينغ في الصعود على المنصة رغبة منه في إلغاء السهرة، لكن منظمي الحفل أجبروه على المواصلة. 

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