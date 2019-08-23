شاهد.. آخر صورة لشيري عادل قبل انفصالها

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حسن علام- متابعات

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الانفصال

معز مسعود

شيري عادل

توقفت الفنانة شيرى عادل، عن نشر أى صور أو فيديوهات عبر حسابها الشخصى بانستجرام، منذ 10 أيام بالتحديد، لتعلن منذ ساعات انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام لأكثر من عام.
 
وكانت آخر صورة نشرتها "عادل" عبر حسابها الشخصى فى الثلاثاء الماضى الموافق 13 أغسطس، وظهرت فى الصورة التى نشرتها وهى فى حالة حزن، وحصد من خلالها على عشرات الآلاف من الاعجابات والتعليقات.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار انفصال شيرى عادل عن زوجها معز معز مسعود إلا أنهما فى كل مرة يخرجان وينفيان هذه الأخبار ويؤكدان أنها شائعات، إلا أن المرة الأخيرة والتى كانت قبل شهرين كانت الأخبار صحيحة رغم نفيهما بنشر فيديو يجمعهما ساخرين مع خبر الطلاق الأخير.

وتزوجت شيرى عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما فى شهر رمضان قبل الماضى فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وذلك وسط جدل كبير  نظرا للاختلاف الفكرى بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية داعية الا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفى النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.

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