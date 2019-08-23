» اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

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نبيل القروي

المرشح لانتخابات الرئاسة

أكدت وسائل إعلام تونسية "اختطاف" المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي من قبل قوة غير معلومة.
فيما أفادت "قناة" الحرة، بتوقيف نبيل القروي على خلفية تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

من جهته، قال النائب في البرلمان التونسي يوسف الجويني إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد القروي.

بينما أشارت إذاعة "موزاييك" إلى أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت، الجمعة، رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء تحجير السفر.

كما قررت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب من الضرائب وغسيل الأموال.


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