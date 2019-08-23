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برشلونة أم الريال؟.. «سان جيرمان» يحسم مصير «نيمار»

الرياضة

نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

أحمد سالم

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حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، موعد نهائيا للغريمين برشلونة وريال مدريد، لتقديم عرضيهما بشأن إتمام صفقة التعاقد مع نيمار.

وأشارت صحيفة "لو10 سبورت" الفرنسية، إلى أن النادي الباريسي لا يريد إبقاء نيمار تحت رهان سوق الانتقالات، لذا طلب من الغريمين التقليديين برشلونة وريال الراغبين في التعاقد مع البرازيلي، تقديم عرضيهما، حتى قبل ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا للصحيفة، فقد وجه النادي الكتالوني طلبا لباريس سان جيرما بمنحه وقتا إضافيا من أجل إتمام الصفقة.

ومن جهته، قال الصحفي المعروف، جيرارد روميرو، العامل لصالح راديو "RAC1 "، إن باريس سان جيرمان طالب برشلونة بتقديم العرض الأخير لشراء اللاعب البرازيلي. وفي حال رفضت إدارة النادي الباريسي العرض، فإن المفاوضات بشأن انتقال نيمار ستتوقف.


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