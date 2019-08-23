اختار موقع Trip Advisor الخاص بالسياحة والسفر، مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم.



وحلت الغردقة فى المركز الـ 21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدنى باستراليا وتل أبيب الإسرائيلية.





وقال الموقع، إن الشعاب المرجانية المذهلة والمياه الفيروزية المثالية لركوب الأمواج جعلت الغردقة الواقعة على البحر الأحمر منتجعًا مزدحمًا، مشيرًا، إلى أن الغردقة القريبة من جزر الجفتون المذهلة والصحراء الشرقية، قد شهدت قدرًا هائلاً من التطور فى العقد الماضى، وبدا أنها مزدحمة للغاية بالسائحين فى بعض الأحيان لكنها تمثل شاطئ سهل نسبيا يهرب إليه الأوروبيون، كما أن بعض مواقع الغطس والغوص الأفضل فى العالم تقع فى مياهها أو بالقرب من سواحلها. ويمكن استكشاف حى الدهار القديم من خلال المشى أو استقلال سيارة أجرة.



