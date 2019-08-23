» روسيا ترد على أمريكا بتطوير صواريخ «باليستية»

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أحمد سالم – وكالات

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أمريكا

روسيا

صواريخ باليستية

فلادمير بوتين

قال الكرملين، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بإعداد "استجابة متماثلة" للتجربة الأمريكية الأخيرة لصاروخ كروز.

وقال بوتين في اجتماع له، إن "إن تطويرنا لأحدث الأنظمة والأسلحة التي لا مثيل لها حقًا في العالم كان سببه ويمكن القول إثارته، بسبب الإنسحاب الأحادي للولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، "لقد اضطررنا ببساطة، واضطررنا بالطبع، إلى ضمان أمن شعبنا وبلدنا، نحن نفعل هذا الآن وسنفعله بالتأكيد في المستقبل".

وأوضح بوتين، "في الوقت نفسه، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الناشئة حديثًا، أطلب من وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي ووزارة الخارجية وغيرها من الإدارات ذات الصلة، تحليل مستوى التهديد الذي تشكله الإجراءات المذكورة من قبل الولايات المتحدة تجاه بلدنا واتخاذ تدابير شاملة لإعداد استجابة متناظرة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين الماضي، إنها أجرت تجربة طيران لصاروخ كروز أرضي في جزيرة سان نيكولاس، كاليفورنيا، وأن الصاروخ أصاب هدفه بعد أكثر من 500 كيلومتر من الرحلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدان دبلوماسي روسي بارز الاختبار، قائلاً: إن واشنطن تتخذ "مسارًا نحو تصاعد التوترات العسكرية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس يوم الثلاثاء.

ونقلت تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله، إن "التجربة أجريت بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من زوال معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى".


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