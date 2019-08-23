والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

23 أغسطس 2019 - 06:37 م

نشر المحامي أحمد مهران، أول مقطع فيديو لوالدة الطفل مصطفى المعاق ذهنيًا، الذي أثار ضجة خلال اليومين الماضيين، بعد تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمجموعة من الشباب يعتدون عليه ضربًا ومهانة.

وشرحت أم مصطفى حبيشي، عبر الفيديو الذي نشره المحامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الواقعة، قائلة: «لم أكن أعرف شيئًا عما حدث وفوجئت بالفيديو، فاصطحبت ابني أحمد وذهبنا إلى القسم وحررنا محضرًا بما حدث».

وأضافت: «رجال المباحث رأوا الفيديو قبل أن نشاهده نحن، وقاموا بالقبض على هؤلاء الشباب وطلبوا مني أن أذهب خلفهم للقسم، وعندما ذهبنا أنا وابني حررنا محضرًا حتى أحصل على حق ابني وكذلك لتوقيع عقوبات على من اعتدوا عليه».

وتابعت: «بعد ذلك روحنا وقالوا لنا أن نأتي غدًا للنيابة»، مؤكدة «لم أحصل على أي أموال من أجل التنازل كما لم أطلب أنا أي نقود لكي أتنازل، ولن أقوم بالتنازل».

وكشفت عن أنها تعرضت لتهديدات من أجل التنازل عن القضية، موضحة أنه كانت تريد التنازل بعدما تعرض ابنها لتهديدات من قبل أسر هؤلاء الشباب المعتدين، قائلة: «هددوا ابني بأن يضربوه بالسكين لأنهم جزارين».

وأردفت: «المحافظة تدخلت والشئون الاجتماعية أيضًا، حيث أحصل من الشئون على مبلغ 320 جنيهًا لا يكفون حقق البامبرز الخاص به».

وأشارت، إلى أنه بعد هذه الواقعة صار الناس يعظمون ابنها المعاق ولا أحد يقترب منه حاليًا، مؤكدة أنها لا تحتاج سوى الشتر من الله فقط.





وسيطرت خلال اليومين الماضيين، حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بمحافظة الشرقية، يتناوبون الضرب على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وظهر الشاب المعتدى عليه وهو في العشرينات من العمر، داخل صالون للحلاقة، ويقوم خمسة شباب بتناوب الصفع على وجهه وركله في الظهر و البطن وقام أحدهم بضربه بلوح خشبي وسط صراخ الشاب من شدة الألم.

وذكر متداولو الفيديو، إن الواقعة في كفر إبراش مركز مشتول الشرقية، داخل صالون حلاقة صاحبه يدعي "ش . ص"، فيما قال "أحمد . ن" إنهم كانوا يحاولون تأديب المعاق بسبب خطأ ارتكبه.

وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي على الشاب.





