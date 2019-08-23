» الصين تصعد في الحرب التجارية المحتدمة مع أمريكا

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الصين

رسوم جمركية

75 مليار دولار

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

ووفقا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأمريكية هذه سيتم، ابتداء من سبتمبر القادم، وعلى مجموعة أخرى في منتصف ديسمبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة الصينية بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

إلا أنه بعد ذلك بأسبوعين قرر ترامب تأجيل فرض رسوم على مجموعة بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى منتصف ديسمبر، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.



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