«الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر

23 أغسطس 2019 - 05:28 م

تراجع سعر الذهب في بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم مقارنة بالجمعة الماضي، وهو أول تراجع أسبوعي للجرام منذ أول الشهر الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 692 جنيهًا مقابل 697 جنيهًا الجمعة الماضي.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 593 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 790 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5536 جنيهًا.

