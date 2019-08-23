مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

حاول شاب مصري الانتحار بأن ألقى بنفسه من الدور الثاني من إحدى البنايات بالكويت، بسبب خلافات عائلية.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الشاب الذي لم تكشف عن هويته أصيب بكسور متفرقة، فيما توصل رجال المباحث بمنطقة "الفروانية" إلى أن السبب خلافات عائلية جعلت الشاب يرمي نفسه من الشقة التي يقيم فيها.

ومن المقرر أن يدلي الشاب بأقواله بعد تحسن حالته الصحية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثرت أجهزة الأمن الكويتية على جثة وافدة آسيوية في منطقة الفروانية بعد إقدامها على الانتحار شنقًا على سلم عمارة.

وكانت محاولة الانتحار هي الخامسة من نوعها في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت الكويت وفق ما نشرت تقارير صحفية محلية في يوليو الماضي، انتحار 394 شخصًا خلال العشر سنوات الماضية.

وسجل أعلى نسبة انتحار بين أبناء الجالية الهندية الكويت، إذ انتحر 394 وافدًا ووافدة من الجنسية الهندية خلال 10 سنوات من 2007 وحتى 2017، مثل الرجال القسم الأكبر منهم، حيث سجل انتحار 331 مقابل 63 أنثى.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و800 ألف، بينهم نحو 3 ملايين و393 ألفًا من المقيمين، من ضمنهم عمالة منزلية بحدود 680 ألفاً، وتشكل الجالية الهندية العدد الأكبر منهم بنحو مليون شخص، بحسب تقديرات السفارة الهندية لدى البلاد.