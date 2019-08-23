«بوبي الحبوب».. هكذا سخرت ريهام سعيد من تامر حبيب

ردت الإعلامية ريهام سعيد بقسوة على البوست الذى نشره السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" والذى قال فيه: "طيب التخين ممكن يخس إنما الريهام ده يا حرام يعمل ايه ؟!!!!!".

ونشرت ريهام سعيد، على حسابها الشخصى ردًا على الفيسبوك منشور تامر حبيب وعلقت قائلة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد بجملة من وسط حلقة زى الناس العادية".

وتابعت ريهام سعيد: "عيب أوى أنك تتكلم بالطريقة دى وأنت نفسك مبداتش ترقص وتبقى بوبى الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت، نزلت من نظرى أوى".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، شنت حملة لمساعدة مرضى السمنة ولكنها سخرت منهم بعبارات قاسية منها "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".

وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشى، بتفقدي جزء من أنوثتك".

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