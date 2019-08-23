الموت يفجع فنانًا شهيرًا

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الفنان أحمد فتحي
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فُجع الفنان أحمد فتحي بوفاة شقيقته أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ودفنت الراحلة في مقابر العائلة عقب صلاة ظهر أمس، إلا أن فتحي قرر عدم إقامة عزاء حسب رغبة الفقيدة. واكتفى بنعيها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوم"، قائلاً: "وداعا أختي الحبيبة".

ويشارك فتحي في بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، مع مي كساب، والتي تدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين كثر، خلال فترة التسعينات ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيد عن الأضواء لعدم الرغبة فيهم من قبل المنتجين والمخرجين وغيرهم فيقرروا العودة من خلال إنتاجهم لعمل فني علي نفقتهم الشخصية، وتدور أحداثه عن الكائنات الفضائية.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.

ووفى سياق آخر، يصور فتحي حاليًا شخصية جديدة ضمن أحداث فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه فى منتصف شهر يناير المقبل.

فيلم"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين.

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