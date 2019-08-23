عكاشة: "إحنا عندنا خصوبة أعلى من أوروبا"

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الشعب المصري هو المسئول عن أي انطلاق أو هزيمة، معقبًا: "الخصوبة عندنا أعلى من أوروبا.. وده تفوق".





وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تمتلك ميزة نسبية بشرية وهى أن تعدادها الأكبر من الشباب، ونحتاج إلى قوة تشجع هؤلاء الشباب على العمل.



