شاهد.. أكبر مسجد في أوروبا باسم الرئيس الشيشاني

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متابعات - أمينة عبد العال

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اوروبا

الرئيس الشيشاني

رمضان قديروف

فخر المسلمين

شهدت مدينة شالي، اليوم، افتتاح أكبر مسجد في أوروبا باسم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على بعد 35 كم من العاصمة الشيشانية غروزني، كما لقب المسجد بـ "فخر المسلمين".

وقال المشرف على بناء المساجد في الشيشان أمرودي إديلغيرييف، لوكالة "سبوتنيك": "المسجد في شالي سيكون الأكبر في أوروبا، حيث يستوعب أكثر من 30 ألف مصل في الداخل. وفي الخارج يستوعب أكثر من  70 ألف مصل.

وعن تسمية المسجد، قال إديلغيرييف: "لماذا فخر المسلمين؟ لأنني متأكد من أن جميع المسلمين سيفخرون بهذا المبنى الرائع، لقد دخل بالفعل في المراكز الثلاثة الأولى الأجمل بعد مساجد مكة والمدينة المنورة".

وأضاف إديلغيرييف: "سوف يصبح المسجد قبلة للسياح، أنا متأكد من أنه سيكون هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في رؤية هذا الجمال والصلاة فيه، سيصبح مكانا للحج السياحي".

من جانبه قال مصمم المشروع المهندس المعماري الأوزبكي عبد القهار تارديف: "هذا الصرح فريد من نوعه لا يحتوي على نظائر في العالم، بالطبع تم تكرار بعض عناصر الهندسة المعمارية الموجودة في مساجد العالم، لكن يمكنني القول: "لا يوجد مثيل لمسجد شالي في العالم".

وقال رجل دين شيشاني لـ "سبوتنيك" إن قرار تسمية المسجد باسم رئيس الشيشان اتخذ من قبل سكان المدينة، امتنانا لما قدمه من إنجازات في ترميم المدينة وتعزيز دين الإسلام".

ويحيط المسجد حديقة نباتية رائعة، حيث تم زرع حوالي ألفي شجرة من الأنواع المختلفة و48 نوعا من الورود.

وتم وضع الحجر الأساس للمشروع في ديسمبر الأول من العام 2012، وتبلغ مساحة المسجد حوالي خمسة هكتارات، ويحتوي المسجد على أربع مآذن يبلغ ارتفاع الواحدة 63 متراً، في حين يبلغ ارتفاع القبة المركزية أكثر من 40 متراً، وتم تزيين المنطقة بـ 12 نافورة على الطراز الشرقي.

 


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