«المالكي» يتوعد إسرائيل بهذا الرد

23 أغسطس 2019 - 02:05 م

قال نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، إن إسرائيل حال استمرارها استهداف بلاده فإن العراق "سيحولها إلى ساحة حرب ستجر إليها العديد من الدول بما فيها إيران".

جاء ذلك بعد تأكيد مسئولين أمريكيين وقوف إسرائيل وراء هجمات غامضة استهدفت مواقعًا لمخزن الأسلحة والذخيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، لانفجارات غامضة في الأسابيع الماضية، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تأوي عسكريين أميركيين شمال بغداد.

يذكر أن المالكي شغل رئاسة الوزراء لثمانية أعوام ويترأس الآن كتلة شيعية في البرلمان.



