بعد إسرائيل.. تدوينة مفاجئة لـ" سيف القذافي" عن تركيا

23 أغسطس 2019 - 01:31 م

في تدوينة مفاجئة له طالب سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بطرد الأترراك من سوريا.

وكتب سيف الإسلام على حسابه في تويتر : "طرد الأتراك يجب أن لا يتوقف عند إدلب وريف حلب الشمالي بل يجب أن يستمر حتى تحرير مناطق قيليقية والجزيرة الفراتية العليا ولواء الاسكندرونة المحتلة من قبل تركيا".

يذكر أن سيف الإسلام كان قد أثار جدلا واسعا أمس الأول، عقب نشره تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" يدعو فيها السعودية لضم إسرائيل إلى التحالف العربي.

وكتبت "القذافي"، في تغريدته: "أقترح على السعودية أن تضم إسرائيل إلى التحالف العربي عندها أضمن أن الحوثيين لن يجرأوا على إطلاق أي طائرة أو صاروخ على المملكة ذلك أن شعارهم (الموت لإسرائيل) ليس إلا لجذب أكبر عدد من القطيع الذين لا عقول لهم".

وأضاف سيف الإسلام أن إسرائيل تقصف عملاء إيران في العراق وسوريا بشكل شبه يومي حتى يبدو أنهم واعتادوا عليه مؤكدًا أن إيران لم تقدم لهم صاروخًا باليستيًا واحد أو طائرة مسيرة ليردوا اعتبارهم على الأقل أمام اتباعهم ولكنها تقدم مئات الصواريخ والطائرات المسيرة لجماعة الحوثي لتقصف بها السعودية.