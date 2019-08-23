"جونسون" يفجّر أزمة داخل قصر الإليزيه

23 أغسطس 2019 - 01:07 م

أثارت صورة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على طاولة بمواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل قصر الإليزيه، جدلًا موسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها إهانة للرئيس ماكرون ولفرنسا.

واعتبرت تقارير صحفية أن متداولي الصورة تعجلوا في إصدار الأحكام على تصرف جونسون، وأن التصرف لم يكن سوى مزحة بين الزعيمين.

وأشارت التقارير، إلي أن جونسون وضع رجله على الطاولة استجابة لمزحة من الرئيس ماكرون؛ حيث قال إن الطاولة صغيرة لكن يمكنك استخدامها كمسند للقدمين، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو، حيث وضع جونسون رجله على الطاولة قبل أن يسحبها بعد رؤيته الصحفيين يدخلون.