رونالدو يحذر من هذا الأمر

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رونالدو
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متابعات - أمينة عبد العال

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حذر نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الخطورة التي يتعرض لها كوكب الأرض موجها بضرورة حمايته من الحرائق التي تلتهم الغابات.

وكتب رونالدو على تويتر، اليوم الجمعة، "غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20 في المائة من الأكسجين في العالم، وهي تحترق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. إنها مسؤوليتنا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا".

وحظيت تغريدة لاعب يوفنتوس الإيطالي، بإشادة واسعة ووصل عدد المعجبين بها إلى ربع مليون مستخدم، خلال فترة وجيزة.

وقال معلقون إنه من الجميل أن يستغل نجوم الكرة الكبار شهرتهم الواسعة حتى ينشروا الوعي وسط الناس بشأن قضايا البيئة الملحة.

وسجلت حرائق غابات الأمازون المطيرة رقما قياسيا هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على بيئة الأرض.

وأوضح مركز أبحاث الفضاء البرازيلي أنه أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، على ما أوردت "سكاي نيوز"، الأربعاء.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 بالمئة عن الحرائق، التي حدثت في الفترة نفسها من عام 2018، والحرائق التي اندلعت في 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون عام 2013.

ورصدت الأقمار الصناعية نحو 9500 حريق في غابات الأمازون الموجودة في البرازيل منذ الخميس الماضي.

وتوصف هذه الغابات بكونها "رئة الأرض"، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع، وتعتبر أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأظهرت صور جزءا من ولاية رورايما الشمالية في البرازيل، وهو مغطى بالدخان المظلم، فيما باتت عاصمة الأمازون، ماناوس، في حالة تأهب بيئي منذ يوم الجمعة الماضي بسبب الحرائق.

 



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