" الخطيب" تواجه " ريهام سعيد" برد قاسٍ

23 أغسطس 2019 - 11:01 ص

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب علي صفحتها الرئيسية علي" الفيسبوك"، تدوينة ترد فيها علي الإعلامية ريهام السعيد، عن تصريحاتها عن البدناء، وهاجمتها قائلة:"(التخان) ليسوا عبئًا على الدولة، أو على أهاليهم، والبدينات تحديدًا لا يعانين من القُبح والتعرُّق، ولا يتزوجن من البدناء مضطرات".

وأضافت: "المجتمعات المُتحضرة تعمل على دمج البدينات فيها، وتخفيف الآثار النفسية السيئة للسمنة عنهن، من خلال الاحتفاء بعارضات الأزياء البدينات، وتأسيس مسابقات للجمال بمعايير حديثة، تمردت على الضوابط والأُطر المفروضة لتعريف الجمال".

وتابعت: "لم تعد معايير الجمال مُقتصرة على الوزن والطول وقياس الخصر ونقاء البشرة، وحفلت أغلفة المجلات والمواقع المتخصصة بالموضة بصور سيدات بدينات، وأخريات مصابات بالبهاق، وأمهات يتفاخرن بعلامات الأمومة، المتمثلة في ترهل البطن والاسترتش ماركس، وجميلات فقدن ساقا أو ذراعا، أو ثديا بسبب السرطان!".

وأكملت: "المجتمعات المتحضرة تسعى لتعزيز ثقة النساء بأنفسهن، والتأكيد على قيم أعلى شأنًا وأعظم تأثيرًا من الجمال، في مقدمتها الوعي والثقافة والعلم.. مع التأكيد، أن الجمال الحقيقي لا يُرى إلا بعيون القلب".

ونفت ريهام السعيد التصريحات التي أطلقت عن لسانها قائلة:" من فضلكم لما تلاقوا جملة اتاخدت من سياق حديث واتحطت على موقع، لازم تتأكدوا من أصل الموقع ده أيه ومين القائم عليه وفي نفس الوقت ارجعوا للحلقة الأساسية واسمعوا أنا قولت إيه".

ونشرت "ريهام"، فيديو على "إنستجرام" أمس الخميس، قالت فيه: "أنا قرأت أخبار نسبت ليا بأن التخان شكلهم وحش ومشوهين المنظر.. أوك أنا قولت قبل كده زمان، لكن كان في سياق حديث وأحنا عاملين حلقة سمنة وبنعالج ناس وأنا مريضة سمنة وبعاني منها وما فوقتش منها غير لما الفنان محمود حميدة، قالي كلمة جرحني بيها لكنها فوقتني، فقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأقولهم إن اللي بيقولكم شكلكم حلو وإن خفة الدم والروح مش مهم الشكل بيضحك عليكم لأنكم أكتر ناس بتعانوا ومضايقين منها".





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