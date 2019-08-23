قتلي وجرحي في حفل نجم الراب "سولكينغ" بالجزائر

23 أغسطس 2019 - 10:20 ص

لقي عدد من المواطنين الجزائريين مصرعهم، كما أصيب آخرين أثناء تدافعهم خارج الملعب الذي يحتضن حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينع" في العاصمة الجزائرية.

وأضاف مصدر: "لقد وصل عدد الضحايا حتى الآن خمسة أشخاص في حصيلة غير نهائية، في حين هناك أربعة مصابين في حالة حرجة".

كما أكد ذات المصدر بأن العشرات أصيبوا بكسور متفرقة، مشيرا إلى أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة يشهد الآن توافد عائلات وأصدقاء الضحايا.

هذا وفجر الإعلان عن حفل المغني سولكينغ الذي يلتقي جمهور بلاده للمرة الأولى، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وواجهت صور طوابير الشباب المتعطش لحضور حفل المغني الجزائري العالمي، موجة انتقادات حادة وصلت إلى حد انتشار دعوات لمقاطعة الحفل بسبب الأوضاع السياسية الخاصة التي تمر بها البلاد.

وقد تفاعل المغني الجزائري مع حملات المقاطعة، بنشر فيديو على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن "الحفل سيكون منظما. هناك أماكن مخصصة للعائلات وأخرى للشباب، ومبلغ الدخول 1500 دينار جزائري ولم آت إلى بلادي كي أربح المال"، موضحا "التبرع بنصف عائدات الحفل إلى مراكز الأيتام في الجزائر العاصمة، والأطفال المرضى في مستشفيات الجزائر الوسطى".

وقال المغني إلى أنه اختار "يوم الخميس 22 أغسطس لتقديم الحفل كي لا يؤثر في مواعيد الحراك الشعبي".

ويحظى "سولكينغ" بشعبية كبيرة في الجزائر، بلغت أوجها عقب إصداره أغنية "لا ليبرتي" (الحرية) التي تحوّلت إلى أغنية للحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 22 فبراير".





#الجزائر: حفلة #سولكينغ تخلف 5 قتلى و 70 جريحا كحصيلة أولية بسبب التدافع، الضحايا نساء و أطفال أغمي عليهم في تدافع كبير قبل نطلاق الحفل بين الساعة السابعة و الثامنة من المساء، مئات الشبان لم يتمكنوا من الدخول لملعب 20 أوت، رغم حيازتهم على التذاكر. وفق ما ذكر شهود عيان. pic.twitter.com/F6askMkR6T — AtlasTimesأطلس تايمز (@Atlas_Times) 22 أغسطس 2019

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 22 أغسطس 2019