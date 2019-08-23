السكة الحديد: "إحنا بنجري علشان نجيب الجنيه من الراكب"

أثنى المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على الجهد المبذول من قبل سائقي القطارات وتحملهم للأوضاع قائلًا: "استحملونا شوية، ومقدرين تعبكم معانا".

وأضاف "عبد التواب"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "إحنا بنجري عشان نجيب الجنيه من الراكب"، موضحًا أنه تم فتح 20 كشك لحجز التذاكر.

وأضاف "عبد التواب"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "إحنا بنجري عشان نجيب الجنيه من الراكب"، موضحًا أنه تم فتح 20 كشك لحجز التذاكر.