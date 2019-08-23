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جوجل يغلق 210 قنوات.. لهذا السبب

عرب وعالم

جوجل
جوجل

متابعات - أمينة عبد العال

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يوتيوب

جوجل

هونج كونج

أعلنت شركة "جوجل" في بيان أصدرته أنها أغلقت 210 قنوات في اليوتيوب عندما وجدت أنها قامت بشكل منسق بتحميل فيديو خاص بالاحتجاجات في هونج كونج".                                      

وأضافت في بيانها أن القنوات المغلقة كانت تستخدم خدمات VPN وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تستخدم عادة في هذه العمليات المعلوماتية.

كما أعلنت "جوجل" أن الشبكة التي تم العثور عليها تتفق مع أعمال السلطات الصينية التي تحدث عنها موقع تويتر مؤخرا.

وأغلقت تويتر الاثنين الماضي نحو 200 ألف صفحة حاولت السلطات الصينية بمساعدتها "زرع شقاق" في هونج كونج بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة ضد الحكومة المحلية.

وانطلقت الاحتجاجات السياسية الواسعة في هونج كونج في يونيو الماضي بسبب مشروع تعديلات على القانون تسمح للسلطات المحلية هناك، في حال الموافقة عليها، بتسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية إلى السلطات المركزية في بكين.

وكانت هذه الاحتجاجات سلمية في البداية، ثم أصبحت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الشوارع أكثر شدة، وقد أسفرت عن جرح العشرات.



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