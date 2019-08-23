الجندي: رابعة العدوية ليست شهيدة العشق الإلهي

23 أغسطس 2019 - 09:52 ص



استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما يسمى بـ "العشق الإلهي"، قائلا : "العشق لفظ يستدعي التحام المحبوبين والتئام المتوادين".



وأكد خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : "أنه لا يجوز أن تتحدث عن الله بالعشق، متقولش رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، " تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ربنا لا يلتحم بأي حد من خلقه".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلا : "رجل وامرأة في زواج، آه نقول يعشقها وتعشقه، لكن دي كلمة كارثة راجل ميقولهاش لراجل، فما بالك واحدة تقولها لله، معقبا :" اوعوا يا جماعة تتجاوزوا على الله، وتقولوا فلانة شهيدة العشق الإلهي، مفيش حاجة اسمها العشق الإلهي"، موضحًا أن "الحب" هو اللفظ المناسب في هذه الحالة.

