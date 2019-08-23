خلفان : " هادي" لا يستحق أن نقاتل معه

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الصديق

هادى

خلفان

طالب ضاحي خلفان نائب شرطة دبي برجوع القوات الإماراتية من اليمن وترك التحالف العربي.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " أيها الإماراتيون عودوا للوطن فانتم ضربتم المثل الأعلى في الضحية من أجل الصديق.. وحينما تكون الأمور هكذا.. أصبح لزاما علينا ترك القتال بصف "هادي" الذي لا يستحق" .

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عبر منصة  تويتر خلال الساعات الماضية، تزعم مغادرة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المملكة، بعد رفض الحكومة اليمنية المشاركة في جلسات الحوار.

وجاءت تلك الأنباء على لسان عدد من النشطاء اليمنيون على منصة  تويتر .

وكانت المملكة دعت لحوار يمني على خلفية المواجهات الأخيرة في عدن، التي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مقرات تابعة للحكومة.


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