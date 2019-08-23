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قرار صادم لترامب بشأن احتجاز أطفال المهاجرين في معتقلات

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ترامب
ترامب

متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

ترامب

الاسر المهاجرة

ألغت الولايات المتحدة  قانون المحكمة الفيدرالية، الذي يحد من الوقت الذي يمكن أن يظل فيه الأطفال الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني قيد الاحتجاز، ويحدد معايير لرعاية الأطفال المهاجرين.

يأتي ذلك بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه للسماح للحكومة باحتجاز الأسر المهاجرة بما في ذلك الأطفال إلى أجل غير مسمى، كما سيتم احتجازهم في مراكز الاحتجاز المقامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويقول ترامب إن القاعدة الجديدة هي محاولة لردع الآباء الذين يعتقدون أن الهجرة ستكون أسهل بسبب أطفالهم.

وقال كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بالإنابة: ” لا ينبغي استخدام أي طفل كبيدق للاحتيال على نظام الهجرة “.


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