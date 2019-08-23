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البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء

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المصريون ـ متابعات

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تحسن مستمر بعد قرار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن معدل التضخم تراجع من 34% إلى 8.5% 
وأضاف، "ابوالفتوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، مساء الخميس أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ 201 أدت إلى خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة عمليات الاقتراض.
ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة يخدم التصدير، ويزيد فرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الفائدة يسرى على الودائع والشهادات الجديدة فقط.
وتوقع نائب رئيس البنك الأهلي، استمرار انخفاض سعر الفائدة مع استمرار النجاحات الاقتصادية للدولة.
هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5? ليصل إلى 14.25?، و15.25? على الترتيب.


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