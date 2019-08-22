أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

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البنك الأهلي يوقف 25 موظفا عن العمل بسبب الإضرابات
البنك الأهلي يوقف 25 موظفا عن العمل بسبب الإضرابات

المصريون ـ متابعات

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قرر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك عام في السوق، خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14% و14.25% بدلا من 15% و15.25%.
وقال يحيى أبوالفتوح، النائب الأول لرئيس البنك، إن البنك قرر خفض العائد على الشهادات متغيرة العائد بمعدل 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%.
ويعد البنك الأهلى المصرى أول بنك يقرر تحريك أسعار الفائدة لديه، عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25%، 15.5%، 14.75%، بحسب "المصري اليوم".
يذكر أن اللجنة قررت أيضا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

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