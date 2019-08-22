» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال

22 أغسطس 2019 - 11:00 م

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، مصرع سائح بريطاني، خلال ممارسته رياضة "الطيران المجنح" بإمارة عسير، جنوب غربي المملكة.



وقالت إمارة منطقة عسير، عبر "تويتر"، إن المغامر البريطاني أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عامًا)، لقي مصرعه، الأربعاء، إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، ضمن فعاليات موسم "السودة" السياحي.

وأوضحت أن المغامر البريطاني لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع بعد انطلاقه، مما تسبب في إحداث خلل في التوازن واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأشارت إمارة عسير، إلى انتشال الجثمان، فيما جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بخصوص الحادث.

وأشارت إلى أن السفارة البريطانية لدى الرياض تابعت الحادثة.

وأضافت أنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي السائح للمملكة تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.