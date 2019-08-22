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الأردن يؤكد متابعة ملابسات احتجاز مواطنة في إسرائيل

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المصريون ووكالات

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أعلن الأردن، الخميس، أنه يتابع ملابسات احتجاز إحدى مواطناته في إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة، قوله إن "الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان موضوع احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبد الباقي، منذ اللحظة الأولى لاحتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية الثلاثاء".
وأشار "القضاة"، إلى أن "القنصل الأردني في تل أبيب أجرى، في وقت سابق الخميس، زيارة للمواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والإطلاع على ظروف احتجازها".
ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية للحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المواطنة المحتجزة والعمل على الإفراج عنها".
والثلاثاء، أعلنت الخارجية الأردنية أنها تتابع ملابسات اعتقال مواطن في إسرائيل، دون توضيح هويته.
فيما لم يوضح البيان الأخير للوزارة إن كانت المواطنة المعلن عنها، الخميس، هي ذات المواطن المعني في بيانها السابق. -

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