مصرع 54 شخصاً جراء السيول والفيضانات بالسودان

22 أغسطس 2019 - 10:30 م

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مصرع 54 وتضرر نحو 193 ألفاً و800 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.



جاء ذلك في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال التقرير إن نحو 193 ألفاً و800 شخص تضرروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، بما في ذلك 54 حالة وفاة.

وأضاف أن الفيضانات "دمرت 25 ألفاً و437 منزلا، وأتلفت (جزئيا) 12 ألفاً و202 منزلا".

والثلاثاء، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 13 ولاية سودانية، قبل إعلان الحصيلة الجديدة اليوم الخميس.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة قولها إن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفياضانات والسيول".