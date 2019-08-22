» "المركزي" يكشف تطورات جديدة بشان أسعار الفائدة

22 أغسطس 2019 - 10:00 م

خفض البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.



وقال المركزي في بيان صادر مساء اليوم إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5 بالمئة إلى 14.25 و15.25 بالمئة على التوالي.

وأشار المركزي إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.7 بالمئة في الشهر الماضي، رغم رفع أسعار الوقود، وهو أدنى معدل خلال نحو أربع سنوات.

وجاء في بيان المركزي المصري "استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية".

وأوضح البيان أن الأسعار العالمية للبترول انخفضت مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1 بالمئة.