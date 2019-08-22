  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:14 م
بحث متقدم
أرشيفية

معاقبة راشقي القطارات بالحجارة بقانون «الإرهاب» تثير جدلاً

حسن شحاتة

حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. و«الحضري» مدربًا للحراس

عاصم عبدالماجد

هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

الاهلى

أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه «اطلع برّه» بـ«البدلاء»

عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"

«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

أمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا بتصريح صادم

فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

أرشيفية

بعد دعوتهم للتصالح.. «الإخوان» تتبرأ من شبابها بالسجون

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

«متلبسين»..فضيحة جنسية داخل مكان مقدس بالشرقية

شاب يحاول اغتصاب فتاة في المغرب

استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)

«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

الحياة السياسية

عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"
عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"

متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلق على تحذير مواطنيها في تركيا

#

فتوى غريبة من سعد الهلالي بشأن الاشتراك في الأضحية

#

الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت

#

برلمانى عن أسباب الطلاق: "المرأة طماعة"

الجماعة الإسلامية

السادات

عبود الزمر

بعدما سبق واعترف بخطأ قرار اغتياله، واصل عبود الزمر، القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"، إطراءاته على الرئيس الراحل أنور السادات.

وكتب الزمر عبر حسابه على موقع "تويتر": "وضع حجر الأساس للمشروعات بيد الرؤساء هو تقليد دائم، ولكن اللافت للنظر أن الرئيس الراحل /محمد  انورالسادات هو أبرع من أمسك بالمسطرين، وكأنه خبير بناء حتى أن الحاضرين دهشوا من طريقة أدائه، بل وضحكوا جميعاً !!".

وفي تغريدة سابقة، تحدث الزمر عن أسباب "إخفاق التيار الإسلامي في مصر، وهو الذي سبق ووجه انتقادات لتجربة "الإخوان المسلمين" في الحكم.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن "من أسباب إخفاق التيار الإسلامي: عدم تحصيل أسباب النجاح، وإغفال سنن الله الكونية".

كما عزا ذلك أيضًا إلى "كثرة الخلافات البينية، وعدم قراءة الواقع جيداً، والاعتزاز بالرأي، وترك مشورة أهل العلم والاختصاص، وفقدان شجاعة الاعتراف بالخطأ، وانعدام الاستفادة من التجارب السابقة".

وسجن "الزمر" في قضية اغتيال الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات عام 1981 لمدة 25 عامًا، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد ثورة يناير 2011، وهو أبرز الوجوه التاريخية للجماعة الإسلامية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»
» النيابة تحقق معه.. قرار بإيقاف عميد «تجارة دمنهور»
» تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب دعمها ترامب
» الأهلي يبلغ «معلول» بقراره النهائي بشأن رحيله
» الصين تتوعد أمريكا بشأن بيع مقاتلات لتايوان
» وديًا.. المصري يتعادل سلبيًا مع إنبي
» وزير الدفاع الأمريكي عن مقتل حمزة بن لادن: هذا ما أفهمه
» تحديد موعد خوض الزمالك مبارياته على استاد القاهرة
» بعد رحيله.. ما لا تعرفه عن «أجوجو» مهاجم الزمالك
» هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب
» الإمارات.. خليجية تخلع زوجها والسبب صادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية