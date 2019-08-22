بيان هام من الزمالك بشأن موقف ورثة «أجوجو»

22 أغسطس 2019 - 08:25 م

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف ورثة الغاني جونيور أجوجو، مهاجم الفريق السابق من القسط الأخير المتبقي للراحل، والذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز 40 عامًا إثر صراع طويل مع المرض.

وقال «زادة» في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «وجب التوضيح أن تصريح اليوم هدفه شرح بسيط لقوانين الفيفا التي تقضي بانقضاء الدعوة الجنائية في حالة وفاة اللاعب و لم ندخل في الشق الإنساني الذي يقضي بحفظ حق الورثة ، نادي الزمالك منذ إنشاءه لم يأكل حق مظلوم و هنا وجب التنويه ان قضية أجوجو متداولة منذ العهد القديم في مجلس ممدوح عباس الذي لم يتحرك ساكنا لإعطاء اللاعب حقه و لم يلتزم ببنود العقد المبرم الذي كانت بنوده بمثابة كارثة ماليه و قانونيه علي النادي».

وأضاف، «لكن الحمدلله مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار مرتضي منصور توصل لتسويه مع اجوجو رحمة الله عليه و سدد الا ان حجز ممدوح عباس علي ارصدة النادي و لم يتمكن النادي لفترة من العثور علي طريقه سريعة قانونيه للوفاء بعهده الان ان دبر الله مخرج لكي يعين المرحوم علي تحمل نفقات علاجه الضخمة في لندن».

وتابع، «التقيت بأجوجو كثيرا لانها كانت القضية الاصعب لي علي مدار 25 عاما في خدمة الزمالك و الان أدعو له بالرحمة و أحمد الله انني و زملائي في المجلس التي يترأسه المستشار مرتضي منصور استطعنا مساعدة اللاعب علي إرجاع حقه قبل وفاته لأن الهروب من هذه الأزمة ليس ببراعة لكن اهدار لحق مريض لا حول له ولا قوه».

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي حديثه في هذا الشأن، «رحم الله أجوجو و عاش الزمالك حرًا عظيمًا».