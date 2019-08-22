القبض على 23 فتاة أثناء ممارسة الجنس في دولة خليجية

22 أغسطس 2019 - 07:08 م

أعلنت قوات الشرطة بإحدى دول الخليج، تمكنها من ضبط 23 امرأة يمارسن الجنس عن طريق العمل في الدعارة.

وقالت شرطة محافظة مسقط بسلطنة عمان، إنها ألقت القبض على 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وقال حساب شرطة عُمان السلطانية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس إنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وحيثياتها.

وكتب الحساب :« نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد 23 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية».



نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد 23 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 22, 2019