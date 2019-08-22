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وزير الدفاع الأمريكي عن مقتل حمزة بن لادن: هذا ما أفهمه

عرب وعالم

حمزة بن لادن
حمزة بن لادن

أحمد سالم - وكالات

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أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".

وأضاف: "ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

من جانبها كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن، البالغ عددهم 20، وهو من زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

كما يعتقد أن حمزة ولد عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه "إرهابيا عالميا" في يناير 2017.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع أغسطس، أن حمزة قُتل خلال العامين الأخيرين، في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

ورفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنًا.

ونشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو 2011.

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