فنان سعودي شهير يهاجم ناصر القصبي ويكشف مفاجأة

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ناصر القصبي
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محمد فضل- متابعات

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السعودية

هجوم

ناصر القصبى

فنان شهير

شنّ الفنان السعودي خالد منقاح هجوماً عنيفاً ضد زميليه ومواطنيه ناصر القصبي وعبد الله السدحان، بسبب ما اعتبره اجحافاً من قبلهما بحقه، ونسياناً لفضله.

واتهم منقاح في تصريحات تلفزيونية الفنانين الكبيرين بتهميشه منذ نجاح مسلسل "طاش ما طاش"، قائلاً: "كانا يجلسان على مكتب بسيط وكانت سيارتيهما بالتقسيط، و90% من تصوير المسلسل كان في منزلي لأنهما لم يستطيعا استئجار مكان".

وأضاف: "لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم".

وكشف أنه كان يواظب على حل المشاكل التي تقع بين القصبي والسدحان.

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خالد المنقاح يتحدث عن ‏تهميش #ناصر_القصبي #عبدالله_السدحان له بعد طاش ماطاش ‏ ‏@ma.ya16 اللي تبغى تسمن وتغير جسمها ???? تجرب خلطه العسل التسمين ?? يسمن الجسم ويعطي نظاره للبشره ?? نتائجه مضمونه بأقل من اسبوعين ?? ‏@ma.ya16 ‏@ma.ya16 ========================= ========================= ?يوجد خلطة خاصه? ?خلطة العسل لمشاكل لتأخر الحمل? اللي تأخر عندها الحمل???? خلطة العسل لزيادة التبويض ?? لزيادة فرص الحمل للنساء ???? وزيادة نسبة الخصوبة ?? ========================= ?يوجد خلطة خاص لرجال? علاج الضعف و زيادة الحيوانات المنويه???? يوجد الدفع عند الاستلام ?? ‏@ma.ya16 ‏@ma.ya16 ‏@ma.ya16

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