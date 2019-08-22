وزير الآثار يزور عدد من المتاحف الأثرية بهولندا

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وزير الآثار خلال زيارته لهولندا
وزير الآثار خلال زيارته لهولندا

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هولندا

وزير الآثار

المتاحف الأثرية

علماء مصريات

تفقد صباح اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، متحف لايدن الوطني ومعامل الترميم الخاصة به، ومعهد دراسات الشرق الأدنى ومعهد دراسة البرديات.

وذلك للاطلاع علي تطور العمل بهم و كيفية استخدام التقنيات العلمية الحديثة في مجال العمل الأثري لبحث سبل التعاون بين وزارة الآثار و المتاحف و المعاهد العلمية والأثرية في هولندا ومناقشة فرص تدريب شباب العاملين بالوزارة علي احدث وسائل التقنيات العلمية.

جاءت هذه الزيارات علي هامش تواجده بمدينة لايدن بهولندا، لافتتاح المؤتمر الدولي السادس لشباب علماء المصريات 2019، وإلقاء المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن العمل الأثري في مصر وأحدث الاكتشافات والافتتاحات والمشروعات الأثرية والقومية التي تقوم بها مصر حاليا.

وذلك تلبية للدعوة التي وجهها له جمعية شباب علماء المصريات بهولندا و إيمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علم المصريات والدور الهام لهم في الحفاظ علي الآثار لأنهم شركاء المستقبل.

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