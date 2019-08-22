» مدرب أستون فيلا مدافعًا عن مهاجمه: «انظروا لصلاح»

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محمد صلاح

استون فيلا

سميث

دافع دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن البرازيلي ويسلي مورايس مهاجم الفريق، مستشهدًا بالنجم محمد صلاح جناح ليفربول وهداف البريميرليج آخر موسمين.

وقال «سميث» خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام إيفرتون والذي أقيم اليوم الخميس عن صيام مورايس التهديفي في أول جولتين بالبريميرليج:" لا يوجد إحباط مني أو من اللاعبين تجاه مورايس، فهو خلق العديد من الفرص لزملائه ويتحسن بشكل أفضل من وقت لآخر".

سميث استشهد بالفرعون صلاح للدفاع عن مهاجم فريقه.. قائلًا:"مورايس لعب مباراتين فقط بالدوري، وهو الآن خلف محمد صلاح نجم ليفربول".

وأتم المدير الفني للفريق الذي يلعب بصفوفه محمود حسن تريزيجيه وأحمد والمحمدي نجمي الفراعنة:"أنا لا استطيع الحكم على مهاجم فريقي في هذا الوقت المبكر من الموسم".

ويستعد فيلا لخوض ثالث مواجهاته في الدوري الإنجليزي، أمام إيفرتون غد الجمعة، ويسعى الفريق الصاعد حديثا للبريميرليج من خلال بوابة إيفرتون لتعويض خسارته أول مواجهتين أمام توتنهام وبورنموث على الترتيب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح خلال مباراتين في تسجيل هدف وحيد للريدز بالبريميرليج وكان بمرمى نوريتش سيتي بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي هذا الموسم.


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