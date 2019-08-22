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البرلمان التونسي يصدق على تعديل قانون الانتخابات

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البرلمان التونسي - أرشيفية
البرلمان التونسي - أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

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قانون الانتخابات

تونس

البرلمان التونسي

الانتخابات التونسية

صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، الخميس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي.

ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد تم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتًا ومعارضة صوت واحد.

وعقد البرلمان التونسي، جلسة استثنائية اليوم، لمناقشة تعديل القانون الانتخابي.

حيث ناقش في هذه الجلسة مقترحي القانونين الأساسيين 2019/59 و2019/60، المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي (16) لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وفي وقت سابق، أكد مكتب مجلس نواب الشعب على ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية، وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.

وقال المكلف بالإعلام في البرلمان التونسي، حسان الفطحلي، إن المصادقة على المقترحين تتطلب أغلبية لا تقل عن 109 نواب، أي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

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وبين أن مكتب البرلمان ضبط جميع شروط إنجاح الجلسة العامة بعد استيفاء جميع شروط عقد الدورة الاستثنائية، المحددة في الفصل 6 من النظام الداخلي و57 من الدستور.

وذلك بتقديم طلب يتضمن 76 توقيعا من أعضاء المجلس ينتمون إلى مختلف الكتل، مع ضبط جدول أعمال الدورة المحدد في المصادقة على المقترحين 59 و60 من القانون الانتخابي.


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