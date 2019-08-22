إيران تحذر.. الممرات المائية لن تكون آمنة في هذه الحالة

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الأربعاء، من أن الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وذلك في إشارة إلى الملاحة في الخليج، وفقًا لتقرير نشرته قناة "برس تي في" الحكومية.

وقال روحاني في اجتماع مع القائد الأعلى للبلاد علي خامنئي: "تدرك القوى العالمية أنه في حالة المصادقة الكاملة على مبيعات النفط الإيراني وتخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، فإن الممرات المائية الدولية لا يمكن أن تتمتع بالأمان كما كان من قبل".

وأضاف روحاني، حسبما نقلت القناة الإيرانية، "لذلك فرض الضغط الأحادي ضد إيران لا يمكن أن يكون في مصلحتها ولن يضمن أمنهم في العالم والمنطقة".

واعتبر الرئيس الإيراني أن فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل التجاري مع إيران، سيؤدي لمزيد من تقليص الالتزامات النووية لإيران.





أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال: إن بلاده اختارت المسار الصحيح في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على الدول الأوروبية وعدم تنفيذ تعهداتها تجاه إيران، على حد وصفه.

وأشار روحاني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، إلى أن إيران تغلبت على العقوبات الاقتصادية الأمريكية لمنع التصدير واستيراد السلع، وتمكنت من تحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

ووصف روحاني العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، بـ"عمل إرهابي"، مضيفا، " أمريكا تمارس الإرهاب الاقتصادي ضد كل الشعب الإيراني بما فيهم الأطفال والنساء والرجال".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى تدشين عملية بحرية دولية في منطقة الخليج لتأمين حركة الملاحة في الخليج.

وذلك على خلفية استهداف إيران لناقلات النفط والاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو".