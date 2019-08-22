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"جلوبال فاير باور":

«مصر» تتصدر قائمة أكبر 10 قوات جوية بالشرق الأوسط

عرب وعالم

طائرات الجوية المصرية
طائرات الجوية المصرية

أحمد سالم - وكالات

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القوات الجوية

الشرق الأوسط

أورد موقع “جلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول، إحصائية حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لإحصائيات 2019، تشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في المنطقة في قائمة "جلوبال فاير باور" من حيث العدد، بـ1092 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية بـ1067 طائرة حربية.

وجاءت في المرتبة الثالثة، المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 848 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية.

المتحدث العسكري: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

فيما حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 551 طائرة متنوعة.

من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بـ541 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ509 طائرات متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 457 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 327 طائرة، وجاءت المغرب في المرتبة العاشرة بعدد 291 طائرة متنوعة.

ويشار إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.


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