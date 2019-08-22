برلماني: فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك سيسهم في مواجهة الإرهاب

22 أغسطس 2019 - 04:13 م

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك يحفظ حق الدولة، خاصة وأن عدة دول سبقتنا في ذلك، وبالتالي فهو ليس بدعة مصرية، بل أن مصر تأخرت كثيرا في هذا الإجراء.









وأشار "زين الدين"، في بيان له إلى أن فرض ضرائب على إعلانات هذه المواقع يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل، مع الحرص بذات الوقت على تشجيع الاستثمار واستمراره، مؤكدًا أن هذا الإجراء حال تطبيقه سيسهم أيضا في مواجهة الإعلانات المضللة والإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقطاب الشباب، وتوجيهه إلى العنف والتخريب.









وأضاف عضو مجلس النواب أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فى مصر الآن لديها كمية هائلة من الإعلانات تفوق إعلانات وسائل ا?علام، فليس من المعقول أن تحقق هذه المواقع مبالغ وأرباحا طائلة من الإعلانات ولا تستفيد الدولة منها.







