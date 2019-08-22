الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أصدر خادمين الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، اليوم الخميس. وتتضمن الأمر الملكي تنفيذ حكم القتل قصاصًا في شاب سعودي قتل شابين آخرين، حيث تم تنفيذ الأمر اليوم.

 وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه: أقدم / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – على قتل/ خالد بن سعد آل شبيب و/ غازي بن عبدالله الدبيان – سعوديي الجنسية -، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 21 / 12 / 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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